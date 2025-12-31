English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ.. ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಒತ್ತಡ!

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ.. ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಒತ್ತಡ!

Leo horoscope 2026: 2026ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ? ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುಭ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 31, 2025, 12:42 PM IST
  • ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ.
  • ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಲಾಭಗಳು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದಿರಬಹುದು.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ.. ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಒತ್ತಡ!

Leo horoscope 2026: ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಆಗದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಗೌರವದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿವಾಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಲಾಭಗಳು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದಿರಬಹುದು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಖರ್ಚುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ತಪ್ಪಿಹೋಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ರಾಹು–ಗುರು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯ ವರ್ಷ..

ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ಆತುರದ ಮಾತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರವೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ನಿರಾಶೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ..

