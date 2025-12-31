ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು..

Libra 2026 Predictions: ಶನಿಯು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ, ಅವರು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗಿನ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ಹಿರಿಯರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದ ಹೊರತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿರಬಹುದು. ವರ್ಷವಿಡೀ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಧನ ಯೋಗ ಬರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ.
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮೇ ನಡುವೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಜುಲೈ ನಂತರ ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.