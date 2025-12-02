ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಶಿಯಿದು..! ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೃಷ್ಟಿ ತಾಕದಂತೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೆರಳಂತೆ ಕಾಯುವನು ಹನುಮಂತ

Hanuman favorite zodiac sign: ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆಂಜನೇಯನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆದಾಯವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಹನುಮನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ.
ಶನಿಯು ಆಳುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹನುಮನು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗಳು ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಹನುಮನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗಳು ಹನುಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸಂತೋಷವು ಸಹ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.