English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಶಿಯಿದು..! ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೃಷ್ಟಿ ತಾಕದಂತೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೆರಳಂತೆ ಕಾಯುವನು ಹನುಮಂತ

ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಶಿಯಿದು..! ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೃಷ್ಟಿ ತಾಕದಂತೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೆರಳಂತೆ ಕಾಯುವನು ಹನುಮಂತ

ಆಂಜನೇಯನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆದಾಯವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 2, 2025, 05:12 PM IST
    • ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು?
    • ಶನಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ
    • ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಹನುಮನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಲು ಯಾವ ಬಿಯರ್ ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೆ.?
camera icon10
beer
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಲು ಯಾವ ಬಿಯರ್ ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೆ.?
ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ- ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ?! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌
camera icon6
Anushka Shetty Prabhas Engagment
ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ- ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ?! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯವೇ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : 73,000 ರೂ.ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ..
camera icon8
14 Carat Gold Jewellery
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯವೇ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : 73,000 ರೂ.ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ..
ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!
camera icon7
Nagarjuna
ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ!
ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಶಿಯಿದು..! ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೃಷ್ಟಿ ತಾಕದಂತೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೆರಳಂತೆ ಕಾಯುವನು ಹನುಮಂತ

Hanuman favorite zodiac sign: ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆಂಜನೇಯನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆದಾಯವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. 

ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಹನುಮನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ.

ಶನಿಯು ಆಳುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹನುಮನು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗಳು ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಹನುಮನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗಳು ಹನುಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸಂತೋಷವು ಸಹ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

 ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Anjaneya favorite zodiac signHanuman favorite zodiac sign

Trending News