  • ಇವೇ ನೋಡಿ ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು: ಇವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಬರಲ್ಲ, ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ

ಇವೇ ನೋಡಿ ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು: ಇವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಬರಲ್ಲ, ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಬೇರನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರನಿಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ..  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 30, 2025, 11:50 PM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರನನ್ನೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಕುಬೇರನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳ ಪೈಕಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಿದೆ
  • ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಇವೇ ನೋಡಿ ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು: ಇವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಬರಲ್ಲ, ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ

Lord Kuberas favorite zodiac signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರನನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ... 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ಕುಬೇರನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಬೇರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನು ಅವರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ..!

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಶುಕ್ರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ..

ಕುಬೇರನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯೂ ಒಂದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಕುಬೇರನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

