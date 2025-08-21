English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶನಿದೇವನೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿಗಳಿವು... ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ! ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಷ್ಟ

Shanidev Enemy and friendly planets: ಶನಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಶನಿ ದೇವರು ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಶತ್ರುತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 21, 2025, 10:22 PM IST
    • ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ
    • ಶನಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
    • ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಶನಿ

Shani enemy planet: ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ. ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೋಷ, ಸಾಡೇ ಸತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಶನಿ ದೇವರು ಕರ್ಮ ನೀಡುವವನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು. ಅದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರಾಗಿರಲಿ, ಗಂಧರ್ವನಾಗಿರಲಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 

ಶನಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಶನಿ ದೇವರು ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಶತ್ರುತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ದೇವರ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಶನಿ ದೇವರ ಶತ್ರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ನಿಧಾನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಚಲಿಸಲು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.. ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ವಕ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶನಿಯು ತನ್ನ ಧೈಯ, ಸಾಡೇಸಾತಿ ದಶಾ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯನ್ನು ವಯಸ್ಸು, ನೋವು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಖನಿಜ ತೈಲ, ಸೇವಕ, ಉದ್ಯೋಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕರ್ಮಫಲ್ದಾತ ಶನಿ ದೇವರು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಇನ್ನು ಶನಿಯ ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ. ಸೂರ್ಯನು ಅವರ ತಂದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸಲು ಕಾರಣ ಶನಿಯ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ.

ಶನಿದೇವನ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ. ಇವು ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹಗಳು. ಶನಿಯ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿ ತುಲಾ ಮತ್ತು ಅದರ ದುರ್ಬಲ ರಾಶಿ ಮೇಷ. ಶನಿದೇವನನ್ನು ಅನುರಾಧ, ಪುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಭದ್ರಪದ ಎಂಬ ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶನಿದೇವನು ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶನಿಯ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಶನಿದೇವನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಶನಿದೇವನು ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇವೆರಡೂ ಶನಿಯ ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಶನಿಯ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶನಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗಳು ಶನಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳನು ​​ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಶನಿಯು ಈ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಗುರುವು ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ. ಇದು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಟಸ್ಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಶನಿದೇವನ ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇವುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

