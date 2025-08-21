ಶನಿದೇವನೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿಗಳಿವು... ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ! ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಷ್ಟ

Shani enemy planet: ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ. ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೋಷ, ಸಾಡೇ ಸತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಶನಿ ದೇವರು ಕರ್ಮ ನೀಡುವವನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು. ಅದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರಾಗಿರಲಿ, ಗಂಧರ್ವನಾಗಿರಲಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದಿನದಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಸೀಸನ್... ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲೀಕ್! ಇವರೇ ನೋಡಿ
ಶನಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಶನಿ ದೇವರು ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಶತ್ರುತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ದೇವರ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಶನಿ ದೇವರ ಶತ್ರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ನಿಧಾನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಚಲಿಸಲು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.. ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ವಕ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿಯು ತನ್ನ ಧೈಯ, ಸಾಡೇಸಾತಿ ದಶಾ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯನ್ನು ವಯಸ್ಸು, ನೋವು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಖನಿಜ ತೈಲ, ಸೇವಕ, ಉದ್ಯೋಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಮಫಲ್ದಾತ ಶನಿ ದೇವರು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಶನಿಯ ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ. ಸೂರ್ಯನು ಅವರ ತಂದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸಲು ಕಾರಣ ಶನಿಯ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ.
ಶನಿದೇವನ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ. ಇವು ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹಗಳು. ಶನಿಯ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿ ತುಲಾ ಮತ್ತು ಅದರ ದುರ್ಬಲ ರಾಶಿ ಮೇಷ. ಶನಿದೇವನನ್ನು ಅನುರಾಧ, ಪುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಭದ್ರಪದ ಎಂಬ ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿದೇವನು ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶನಿಯ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಶನಿದೇವನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಶನಿದೇವನು ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇವೆರಡೂ ಶನಿಯ ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಶನಿಯ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶನಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗಳು ಶನಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳನು ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಶನಿಯು ಈ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಗುರುವು ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ. ಇದು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಟಸ್ಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಶನಿದೇವನ ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ರದ್ದಾಗುತ್ತಾ? ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.