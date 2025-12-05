ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಂಕೆ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ, ನಾಯಕತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು! ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡಾ ಬದಲಿಸುವುದು ಅದೃಷ್ಟ

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಗಳಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಂಕೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಂಕೆ 6 ಆಗಿರಬೇಕು :
6 ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಖ್ಯಾತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮೋಡಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಂಕೆ 9 ಆಗಿರಬೇಕು :
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಂಕೆ 9 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೀಣರು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)