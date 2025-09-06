English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು! ಆಸ್ತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಕೈ ತೊಳೆಯುವವರು

Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 6, 2025, 08:14 PM IST
  • ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Numerology: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ 7:

ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಕೇತು. 7 ನೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಶನಿ ಸಂಚಾರ... ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, 2027 ರವರೆಗೂ ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸೋಲೆಂಬುದಿಲ್ಲ.. ರಾಜನಂತೆ ಜೀವನ!

ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ವಿರಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹಣದ ಹೊಳೆ.. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

Read More

