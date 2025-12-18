ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಕಡುಬಡವನಾಗಿದ್ರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ..

Lucky birth dates: ಮದುವೆ.. ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಮತ್ತು 24 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರ ಜೀವನವು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಮತ್ತು 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 8 ನೇ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಮತ್ತು 27 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
