  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಕಡುಬಡವನಾಗಿದ್ರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ..

ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಕಡುಬಡವನಾಗಿದ್ರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ..

Numerology after marriage: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 18, 2025, 11:33 AM IST
  • ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಮತ್ತು 24 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು
  • ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ

ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಕಡುಬಡವನಾಗಿದ್ರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ..

Lucky birth dates: ಮದುವೆ.. ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಮತ್ತು 24 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರ ಜೀವನವು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಮತ್ತು 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 8 ನೇ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಮತ್ತು 27 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Numerology after marriageಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಅದೃಷ್ಟದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳುಮದುವೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರLucky Birth Dates

