Lucky Astrology : ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಅವರ ಗುಣ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಯುವತಿಯರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Lucky DOB : ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಮಗಳ ಜನನದ ನಂತರವೇ ತಮಗೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ಒದಗಿಬಂದವು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂದೆಯಂದಿರು ಇಂದಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ಜಾತಕ ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕದ 'ಅದೃಷ್ಟ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪತಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯ 'ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲಿನ 'ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ದಿನಾಂಕ 2, 6, 15 ಮತ್ತು 24: ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯ : ಕೇವಲ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುವುದು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ.
ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಷ್ಟೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಗುಣಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಇಂತಹ ಧನಾತ್ಮಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.