ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ! ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು

ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು.  ಹಣಕಾಸು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 24, 2025, 04:40 PM IST
  • ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಗುರುಗ್ರಹ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿದೆ.
  • ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆಒಮ್ಮೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುರು
  • ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ

ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ! ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಗುರುಗ್ರಹ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿದೆ. ಗುರು 12 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆಒಮ್ಮೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.  ಅದರಂತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವಾಗುತ್ತದೆ.  ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ  ಲಾಭ : 
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.  ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.   ಪ್ರಯಾಣವು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಂದಿನಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ..

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.  ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಮೊದಲು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಈಗ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗುವುದು. 

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು!!

ಮೀನ ರಾಶಿ : ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುವುದು. ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು. 

( ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಲೇಖನವು  ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. )

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

GURU GOCHARAGuru Gochara effectJupiter Transitlucky zodiac sign

