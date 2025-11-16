ದಿನಭವಿಷ್ಯ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭ.. ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು!

Horoscope Today:ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಡ್ತಿಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ದಿನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವು ಇಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನ. ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಂದು ತಪ್ಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಕಂದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ, ಬಂಪರ್ ಲಕ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಇಂದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ದಿನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪಿತೂರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಇದು ಭರವಸೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ದಿನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಪ್ಪು ದಾರ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ತಪ್ಪಿಯೂ ಕಟ್ಟಬಾರದು.. ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದರಂತೂ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ!
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ದಿನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತರರನ್ನು ನಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಮರೂನ್.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಡೇರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷದ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಆಚರಣೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನೀವು ಗಮನಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ರಾಶಿ ಅವರೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯ, ಎಂಥ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ!
ಮಕರ
ಇಂದು ನೀವು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದ ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಕಿತ್ತಳೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇತರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿವಾರಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡದಂತೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)