/ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು.. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೂ ಇದೆಯೇ

lucky mobile number numerology: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈಗ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಮೊದಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. 987654321 ಆದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು.
9+8+7+6+5+4+3+2= 45. ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅಂದರೆ, 4+5 =9, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28 ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು 2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು 2, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ 2 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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