  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ..! ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ..! ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ

Lucky Moles : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಗಳು ಸಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 24, 2026, 08:35 PM IST
    • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
    • ಮಚ್ಚೆಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
    • ಪುರುಷನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ..! ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ

Lucky Moles astrology : ಕಾಶಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಸಂಜಯ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಈ 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕೀಯ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EV Bike ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ.. ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೇನ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಗೊತ್ತಿರಲಿ!

ಎಡ ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯದ ಬಳಿ ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಯಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಮತ್ತು ಧನ್ಯರು. ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಎಡ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಯಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಪರರು. ಅವರು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

