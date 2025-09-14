ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಂಬರ್‌! ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಗುರುಬಲ.. ಧೋನಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇದೇ

lucky number in the world: ನಾವು 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಕೇತು. ಕೇತು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಈ ದಿನದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51,480 ರೂ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ 25,740 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲದ ರಾಜ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕೂಡ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳ 7, 16 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಧೋನಿ, ಕತ್ರಿನಾ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಎಲ್ಲರೂ 7 ನೇ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ವಿಶ್ವದ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಭಾವತಃ ಸರಳರು:
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ತುಂಬಾ ಸರಳರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಬಹಳ ಬೆರೆಯುವವರು. ಅವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕರು. ಅವರು ಯಾರ ದುಃಖವನ್ನೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ:
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ... ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಗೆಲ್ಲೋದು"- ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಂದ
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಊಹಿಸಬಹುದು.