English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಂಬರ್‌! ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಗುರುಬಲ.. ಧೋನಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇದೇ

ನಾವು 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಕೇತು. ಕೇತು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 14, 2025, 07:31 PM IST
    • 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು
    • ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
    • ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ

Trending Photos

ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
camera icon8
diwali gift for epf members
ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
jiya jale song
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
camera icon16
beauty pageants
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಂಬರ್‌! ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಗುರುಬಲ.. ಧೋನಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಇದೇ

lucky number in the world: ನಾವು 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಕೇತು. ಕೇತು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  8th Pay Commission: ಈ ದಿನದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51,480 ರೂ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ 25,740 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲದ ರಾಜ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕೂಡ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  ತಿಂಗಳ 7, 16 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಧೋನಿ, ಕತ್ರಿನಾ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಎಲ್ಲರೂ 7 ನೇ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ವಿಶ್ವದ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಭಾವತಃ ಸರಳರು: 
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ತುಂಬಾ ಸರಳರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಬಹಳ ಬೆರೆಯುವವರು. ಅವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕರು. ಅವರು ಯಾರ ದುಃಖವನ್ನೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ: 
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  "ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ... ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಗೆಲ್ಲೋದು"- ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಂದ

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಊಹಿಸಬಹುದು. 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Lucky NumberLucky Number In The Worldlucky number in the world is 7

Trending News