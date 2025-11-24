ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು 2026 : ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತಲೇ ಸಾಗುವುದು ! ಕೈ ತುಂಬಾ ಇರುವುದು ಹಣ

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ನಾಯಕತ್ವ, ಗೌರವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಪ್ರಗತಿ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಶಕ್ತಿ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷ, 2026 ರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದಾಗ, 1 ಸಿಗುತ್ತದೆ (2+0+2+6 = 10, ಅಂದರೆ 1+0 = 1). ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ 2026 ಅನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 1 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, 2026 ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ, ನೀವು ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ, ಮೂಲಾಂಕ 3 ಹೊಂದಿರುವವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಬೋಧನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವು ಮೂಲಾಂಕ 5 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಲಯಗಳು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯವು ರಕ್ಷಣಾ, ಪೊಲೀಸ್, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಾನೂನು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)