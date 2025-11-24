English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು 2026 : ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತಲೇ ಸಾಗುವುದು ! ಕೈ ತುಂಬಾ ಇರುವುದು ಹಣ

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು 2026 : ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತಲೇ ಸಾಗುವುದು ! ಕೈ ತುಂಬಾ ಇರುವುದು ಹಣ

Numerology Predictions 2026 : ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಪ್ರಗತಿ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 24, 2025, 02:28 PM IST
  • ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
  • ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ
  • ಶಕ್ತಿ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು 2026 : ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತಲೇ ಸಾಗುವುದು ! ಕೈ ತುಂಬಾ ಇರುವುದು ಹಣ

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ನಾಯಕತ್ವ, ಗೌರವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಪ್ರಗತಿ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಶಕ್ತಿ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷ, 2026 ರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದಾಗ, 1 ಸಿಗುತ್ತದೆ (2+0+2+6 = 10, ಅಂದರೆ 1+0 = 1). ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ 2026 ಅನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಾರ್ಗಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 13ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ! ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಮೂಲಾಂಕ 1 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, 2026 ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ, ನೀವು ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. 

2026ರಲ್ಲಿ, ಮೂಲಾಂಕ 3 ಹೊಂದಿರುವವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಬೋಧನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪತ್ನಿಗೆ ಈ ಗುಣವಿದ್ದರೆ ಪತಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವುದು ಖಚಿತ ! ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಡುವುದು ಬಿರುಕು

2026ರಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವು ಮೂಲಾಂಕ 5 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಲಯಗಳು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯವು ರಕ್ಷಣಾ, ಪೊಲೀಸ್, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಾನೂನು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

