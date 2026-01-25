English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪ್ರತಿರೂಪ! ಹುಟ್ಟಿ, ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಇವರೇ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ..

ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪ್ರತಿರೂಪ! ಹುಟ್ಟಿ, ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಇವರೇ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ..

lucky zodiac signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಐದು ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ.      

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 25, 2026, 06:49 AM IST
  • ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಮದುವೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ

Trending Photos

Vastu Tips: ಎಂದಿಗೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ..ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ
camera icon9
Gift Items
Vastu Tips: ಎಂದಿಗೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ..ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ.. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ!
camera icon6
Karnataka government job age limit
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ.. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ!
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಶುರು! ಕಡುಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon6
Surya Gochar 2026
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಶುರು! ಕಡುಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
Weekly Horoscope: ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪ್ರತಿರೂಪ! ಹುಟ್ಟಿ, ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೂ ಇವರೇ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ..

Astro Tips: ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಮದುವೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಆಳ್ವಿಕೆಯಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಂತರವೇ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. 

ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಂಡನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಹೊಸತನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಂತೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಗಾತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಆದರೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ!
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Women of these Zodiac signsGood wifeBest WifeGood Husband

Trending News