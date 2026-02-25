English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ:ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌..

ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ:ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌..

ಗುರು ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 25, 2026, 07:04 AM IST
  • ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
  • ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಬಲವಾದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಪಿಎಫ್‌ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೀಡುವ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon8
EPFO
ಪಿಎಫ್‌ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೀಡುವ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಭಾರತದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? 823 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು..
camera icon6
Ind vs SA
ಭಾರತದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? 823 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು..
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈ 5 ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ..!
camera icon6
Diabetic
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈ 5 ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ..!
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ
camera icon6
Diabetes Control Tips
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ
ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ:ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌..

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಗ್ರಹಗಳು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಅದ್ಭುತ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗುರುವು ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಅದು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಬಲವಾದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಮನೆಗಳಾದ 1, 4, 7, 10 ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ!

ಈ ಯೋಗವು ಒಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನೀವು ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Chandra Grahan: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ!

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಸುಮಾರು 146 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Kendra Drishti yoga 2026Jupiter Venus make Kendra Drishti yoga 2026Kendra Drishti yoga 2026 lucky zodiac signsJupiter Venus make Kendra Drishti yoga 2026 lucky zodiac signsಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ 2026

Trending News