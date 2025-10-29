English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆಯೇ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ರಾಶಿಗಳಿವು : 2026ರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆಯೇ ಇವರ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ

ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಚಲನೆಯು ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷ, 2026 ಕೆಲವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 29, 2025, 09:13 PM IST
  • ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಚಲನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ
  • 2026 ಕೆಲವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆಯೇ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ರಾಶಿಗಳಿವು : 2026ರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆಯೇ ಇವರ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ

2026 ರಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಗುರುವು ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಚಲನೆಯು ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷ, 2026 ಕೆಲವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಚಲನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ! ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ

3 ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ : 
೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಚಲನೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು, ತಾಳ್ಮೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ :  ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಘೋರಿಗಳು ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಹೆಣ ತಿನ್ನೋದೇಕೆ? ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ, ತಂತ್ರ-ಮಂತ್ರ.. ಶವ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಶಿವಾರಾಧನೆ!

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : 2026ನೇ ವರ್ಷವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸಂವಹನ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ : 2026ನೇ ವರ್ಷವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ.

( ಸೂಚನೆ :  ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

