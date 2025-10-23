English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  2026ರ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಇವು ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವುದು ! ಅಂದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡುವುದು

ಅಗೋಚರ ಗ್ರಹವಾದ ರಾಹು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿಯೇ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 23, 2025, 10:00 AM IST
  • 2026 ರಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
  • ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರ
  • 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್

2026 ರಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ, ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 11 ತಿಂಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡೂ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿದೇವರು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. 

ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮೇ 18, 2025 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ರಾಹು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಗೋಚರ ಗ್ರಹವಾದ ರಾಹು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿಯೇ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 

ವರ್ಷವಿಡೀ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು : 
ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ಎರಡೂ ರಾಶಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿದೇವ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಚಾರದ ನಂತರವೂ ರಾಹು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ  : ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯ ರಾಶಿಗಳಾದ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುವುದು. ಅವಿವಾಹಿತರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ  : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವುದು. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ : ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಇವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. 

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

