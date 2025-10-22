English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್‌ 3 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಈ ಜನರ ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ

ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್‌ 3 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಈ ಜನರ ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ

Lucky Zodiac Signs: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 22, 2025, 05:06 PM IST
    • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ
    • ಜನರು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ
    • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚಲುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ…
camera icon6
rashmika mandanna
ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚಲುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ…
ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗ!
camera icon5
Zodiac Signs
ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗ!
ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅವಕಾಶ, ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 5,810 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ..!
camera icon6
rrb ntpc official website
ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅವಕಾಶ, ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 5,810 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ..!
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ CM ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon6
J Jayalalithaa
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ CM ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್‌ 3 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಿವು.. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಈ ಜನರ ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ

Lucky Zodiac Signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್‌ 3 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಜನರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಜನರನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವರ ಅಚಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ಕರ್ಕಾಟಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಅವರು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅವರನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: 
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರನ್ನು ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Lucky Zodiac SignsWhich is the lucky zodiac signWhat are the top 5 richest zodiac signs

Trending News