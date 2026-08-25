/Lunar Eclipse 2026: ‘ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ’ನ ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರು; ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾ?

Lunar Eclipse 2026: ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಅಪರೂಪದ ಖಗೋಳ ಕೌತುಕವೊಂದು ಕಾದಿದೆ. 2026ರ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗಸ್ಟ್ 27-28ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರಲಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸುಮಾರು 96.3 ಪ್ರತಿಶತ ಭಾಗ ಭೂಮಿಯ ಗಾಢ ನೆರಳಾದ umbra ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗ ತಾಮ್ರದ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಗೋಳ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ‘ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ’ದ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಲ್ಲ
ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ಗ್ರಹಣವನ್ನ ಕೆಲವರು ‘ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಲ್ಲ; ಆಳವಾದ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. NASA ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಣದ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ 96.3% ಭಾಗ ಭೂಮಿಯ umbraಯೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಭೂಮಿಯ ಗಾಢ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನೂ umbraಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ. ಆಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳದೆ, ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ umbraಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇಕೆ?
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚದುರುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಸಾಗಬಲ್ಲುದರಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಚಂದ್ರನತ್ತ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣದ ವೇಳೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಛಾಯೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. NASA ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 27-28ರ ಆಳವಾದ ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ umbraಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ coppery colour ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ?
ಈ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡಗಳು, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. NASAಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರಹಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27-28, 2026ರ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಗೋಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ನಗರಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ?
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಗೋಚರತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ದಿಗಂತದ ಮೇಲಿರುವುದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ಗ್ರಹಣದ ಮುಖ್ಯ ಹಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ umbra ಅಥವಾ penumbra ನೇರವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗ (Drik Panchang)ದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ‘No Lunar Eclipse’ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ
2026ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ನಡೆದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ನ ಈ ಗ್ರಹಣವೇ 2026ರ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಭೂಮಿಯ umbraಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿದೆಯೇ?
ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಕುರಿತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತಕ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸೂತಕ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ Drik Panchang ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ‘Not Applicable’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ
ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ, ಧ್ಯಾನ, ದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು; ಅವುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಣಾಮವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಹಜ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ. ಇದನ್ನ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗ?
ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಹಲವು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳಿವೆ. NASA ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ‘ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ’ದಂತಿರುವ ಆಳವಾದ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಖಗೋಳ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 2026ರ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.