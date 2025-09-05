English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದೇ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ-ಪಿತೃಪಕ್ಷ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಶುರು-ಅಂತ್ಯ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ

Chandra grahan 2025 time start and end: ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಒಟ್ಟು 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 5, 2025, 09:50 PM IST
    • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ
    • ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ
    • ಚಂದ್ರ ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ

ಒಂದೇ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ-ಪಿತೃಪಕ್ಷ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಶುರು-ಅಂತ್ಯ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ

Chandra grahan 2025 time start and end: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 'ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ'ನ ಅದ್ಭುತ ನೋಟ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 07 ರಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಒಟ್ಟು 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಗ್ರಹಣದ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. 

ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ: 

  • ಉತ್ತರ ಭಾರತ: ದೆಹಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ, ಜೈಪುರ, ಲಕ್ನೋ
  • ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ: ಮುಂಬೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಪುಣೆ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ: ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿ
  • ಪೂರ್ವ ಭಾರತ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಗುವಾಹಟಿ
  • ಮಧ್ಯ ಭಾರತ: ಭೋಪಾಲ್, ನಾಗ್ಪುರ ರಾಯ್ಪುರ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ರಾತ್ರಿ 09:58 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ 01:26 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಚಂದ್ರನ ನೋಟವು ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ರಾತ್ರಿ 11:42 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7-8 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

