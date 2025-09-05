ಒಂದೇ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ-ಪಿತೃಪಕ್ಷ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಶುರು-ಅಂತ್ಯ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ

Chandra grahan 2025 time start and end: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 'ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ'ನ ಅದ್ಭುತ ನೋಟ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 07 ರಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್! ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ
ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಒಟ್ಟು 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಗ್ರಹಣದ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ:
- ಉತ್ತರ ಭಾರತ: ದೆಹಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ, ಜೈಪುರ, ಲಕ್ನೋ
- ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ: ಮುಂಬೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಪುಣೆ
- ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ: ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿ
- ಪೂರ್ವ ಭಾರತ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಗುವಾಹಟಿ
- ಮಧ್ಯ ಭಾರತ: ಭೋಪಾಲ್, ನಾಗ್ಪುರ ರಾಯ್ಪುರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಖಜಾನೆಗೆ 39 ಕೋಟಿ ಜಮೆ..!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ರಾತ್ರಿ 09:58 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ 01:26 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಚಂದ್ರನ ನೋಟವು ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ರಾತ್ರಿ 11:42 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7-8 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.