  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ..ಶಿವನಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾದ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದು ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ..ಶಿವನಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾದ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದು ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ

Maha Shivarathri special: ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ..ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 13, 2026, 02:06 PM IST
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ..ಶಿವನಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾದ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದು ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ

Maha Shivarathri special: ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಬಂದಿತು. ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತರು ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರೆಡು ಹೂವುಗಳು, ಉಮ್ಮೆಟ್ಟ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಮ್ ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಮ್‌ಗಳು ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಿವಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಯ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮರೇಡುಲಗಳು ಮತ್ತು ಉಮ್ಮೆತ್ತಪುಳಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಮ್‌ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಅವುಗಳನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. 

ಇತರ ಕೆಲವು ದಂತಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬದರಿ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಮ್ ಎಂದರ್ಥ. ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ಅರಣ್ಯವು ಅನೇಕ ಪ್ಲಮ್ ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಕ್ತರು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಮ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಪ್ಲಮ್ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನವು ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ಲಮ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರು ಮರುದಿನ ಪ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ಲಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕರಗುವ ನಾರು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಹ ಪ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. 

ಪ್ಲಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಲೋಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 
Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

