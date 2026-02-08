ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ.. ಇಂದು ಶಿವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತಹ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ

Maha Shivaratri puja vidhi : ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಶಿವನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಇದು. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಈ ದಿನವು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರ ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 16 ರ ಸಂಜೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ, ಆದರೆ ಇದು ಮಹಾನ್ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕುಂಕುಮ : ಶಿವನು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಶಿವ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ ಹಂಚುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಉಪವಾಸ - ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ : ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಭಾರೀ ಊಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನ, ಕೋಪ, ಅಸಹನೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಜಪ, ಭಕ್ತಿ : ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಬಾರದು. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)