/ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದರೂ ಈ 2 ಶಾಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ! ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Mahabharata facts : ಇಡೀ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನೀಡಿದ ಶಾಪ : ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಕರ್ಣನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ಪಾಂಡವರ ತಾಯಿಯಾದ ಕುಂತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದೂ ಜನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ರಹಸ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕರ್ಣನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನದೇ ಜೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ (ಪಾಂಡವರ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ) ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ತಾವೇ ಕೊಂದೆವಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಆಘಾತದಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಜರ್ಜರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಾಯಿಯು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಧರ್ಮರಾಯ (ಯುಧಿಷ್ಠಿರ), ಇಡೀ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೇ ಶಾಪವೊಂದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. "ಇಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಲಿ" ಎಂದು ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಈ ಶಾಪದ ಪ್ರಭಾವವೇ ಇಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಲು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೀಡಿದ ಕಠೋರ ಶಾಪ : ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಮತ್ತೊಂದು ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲಿನ ಸೇಡಿನಿಂದ, ಅವರ ಐದೂ ಜನ ಪುತ್ರರನ್ನು (ಉಪಪಾಂಡವರನ್ನು) ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಕಪಟವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಹಾಪಾಪದ ನಂತರ ಪಾಂಡವರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ'ವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೂಡುತ್ತಾನೆ.
ಆಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಆಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹತಾಶನಾದ ಅವನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪತ್ನಿ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ವಂಶವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಈ ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆತನಿಗೆ ಕಠೋರ ಶಾಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. "ನೀನು ಮಾಡಿದ ಈ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ, ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿ-ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸಿಗದೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲೆದಾಡಬೇಕು." ಶಪಿಸಿಸುತ್ತಾರೆ..
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಶಾಪವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಇಂದಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಈ ಶಾಪಗಳು ಕೇವಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)