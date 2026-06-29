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ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದರೂ ಈ 2 ಶಾಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ! ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾಯುದ್ಧವು ಕೇವಲ ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಮಹಾ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಧರ್ಮವೇ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಕರ್ಮ, ಸತ್ಯ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಪಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ...

Written ByKrishna N K
Published: Jun 29, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:54 PM IST
ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದರೂ ಈ 2 ಶಾಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ! ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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