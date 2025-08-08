English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

50 ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ: ವೃಷಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ! ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತೆ

Mahalakshmi Rajyoga: ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಮೂರು ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದ್ರ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸುಕರ್ಮಯೋಗ. ಇದರ ಜೊತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗವು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 8, 2025, 09:37 PM IST
    • ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದಿನದಂದು ಮೂರು ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ
    • ಈ ಕಾಕತಾಳೀಯ ೫೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ
    • ಇಂದ್ರ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸುಕರ್ಮಯೋಗ

50 ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ: ವೃಷಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ! ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತೆ

Mahalakshmi Rajyoga: ಇಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ದೇವಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದರೆ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದಿನದಂದು ಮೂರು ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾಕತಾಳೀಯ ೫೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 55,000 ರೂ.! ಲಕ್ಷ ದಾಟಿ ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ದರ ಏಕಾಏಕಿ 40% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ!?

ಈ ಬಾರಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಮೂರು ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದ್ರ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸುಕರ್ಮಯೋಗ. ಇದರ ಜೊತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗವು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ಜನರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಸಮಯ ಇದು. ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಈತನ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ

(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Mahalakshmi RajyogaIndra yogaSARVARTHA SIDDHI YOGASukarma Yoga

