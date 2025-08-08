50 ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ: ವೃಷಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ! ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತೆ

Mahalakshmi Rajyoga: ಇಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ದೇವಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದರೆ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದಿನದಂದು ಮೂರು ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾಕತಾಳೀಯ ೫೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಮೂರು ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದ್ರ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸುಕರ್ಮಯೋಗ. ಇದರ ಜೊತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗವು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ಜನರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಸಮಯ ಇದು. ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
