/Daily Horoscope: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

Daily Horoscope: ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ತ್ರಯೋದಶಿ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 10:29 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಇರಲಿದ್ದು, ಆ ನಂತರ ಚತುರ್ದಶಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದು ರೋಹಿಣಿ ವ್ರತ, ರವಿ ಪ್ರದೋಷ ಉಪವಾಸ, ಮಾಸಿಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಭಾದ್ರ, ವಿದಲ ಯೋಗವಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಯಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕಟಕ, ಸಿಂಹ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕೆರಿಯರ್ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಲಾಭದ ದಿನ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಇಂದು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ..
ಕಟಕ ರಾಶಿ: ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭದಿನವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಎ. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ವೃಶ್ಷಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅದ್ಭುತ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೂ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)