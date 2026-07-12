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Daily Horoscope: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

Daily Horoscope: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಯಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕಟಕ, ಸಿಂಹ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 12, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:49 AM IST
Daily Horoscope: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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