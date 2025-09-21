English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ಇವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡತನ, ಅನಾರೋಗ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು!

Mahalaya Amavasya: ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಥಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ತಿಥಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ತಿಥಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬಂದರೆ, ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 21, 2025, 06:42 AM IST
  • ಭದ್ರಪ್ರದ ಮಾಸದ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ವಿಶೇಷ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಭಾನುವಾರದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ

ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ಇವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡತನ, ಅನಾರೋಗ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು!

ಭದ್ರಪ್ರದ ಮಾಸದ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ವಿಶೇಷ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನವೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ, ಪೂರ್ವಜರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಭಾನುವಾರದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಧೂಪ ಮತ್ತು ದೀಪಗಳಿಂದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಂತರ ಶಿವ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಈ ದಿನದಂದು, ಸೂರ್ಯ ದೋಷ ಅಥವಾ ಗ್ರಹ ದೋಷ ಇರುವವರು ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಗುರು ಸಂಚಾರ: ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ 2 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..    

ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಾನಗಳು:
ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆಗಳು: ಬಡವರಿಗೆ, ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳು: ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಸವನ ಹುಳುಗಳಂತಹ ಆಹಾರ ನೀಡಿ. ಇರುವೆಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ.
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು: ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳು:
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೌನವನ್ನು (ಮೌನಂ) ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.
ಮಂತ್ರ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಅಥವಾ ಪಿತೃ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಸಾತ್ವಿಕ (ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ, ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಂತೆ.. ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mahalaya AmavasyaAdi Vara AmavasyaSunday AmavasyaPitru TarpanamHindu Rituals

