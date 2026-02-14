English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ಘೋರ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ..

Shiva puje vidhi vidhana in Kannada :  ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೂಜೆಯು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಬಹುದು.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 14, 2026, 01:41 PM IST
    • ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
    • ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ..
    • ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ಘೋರ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ..

Mahashivratri 2026 : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾಳೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿ, ಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  

ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತರು ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ... ಆದರೆ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಮಾನ C-130..! ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ

ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಂದಿಗೂ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಡಿ. ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಲು ತಂದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಚರಣಾಮೃತ, ಹಣ್ಣು, ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಕೊಳ್ಳಿ. ಖಾಲಿ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ.. 

ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿ ಇದು! ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ

ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.. ಅದನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಬೇಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

