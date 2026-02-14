ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ಘೋರ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ..

Mahashivratri 2026 : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾಳೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿ, ಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತರು ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ... ಆದರೆ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ..
ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಂದಿಗೂ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಡಿ. ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಲು ತಂದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಚರಣಾಮೃತ, ಹಣ್ಣು, ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಕೊಳ್ಳಿ. ಖಾಲಿ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ..
ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.. ಅದನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಬೇಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.