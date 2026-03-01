English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಾಳವೀಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!!

ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಾಳವೀಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಿಂಗಳು. ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶುಕ್ರ, ಗುರು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, 'ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 1, 2026, 03:29 PM IST
  • ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ
  • ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ನೇರ ಸಂಚಾರವಾಗಲಿದೆ
  • ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ

Trending Photos

EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌
camera icon6
PF Interest Rate
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌
ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ 41 ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ..!
camera icon5
Daisy Shah
ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ 41 ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ..!
EPFO: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಫ್ ಹಣ!
camera icon5
EPFO Aadhaar Link
EPFO: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಫ್ ಹಣ!
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಸಂಜೀವಿನಿ! ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಿ..
camera icon9
Yogurt Diabetes Benefits
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಸಂಜೀವಿನಿ! ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಿ..
ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಾಳವೀಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!!

Planet Transit 2026: ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ನೇರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಂತಹ ರಾಶಿಯವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Add Zee News as a Preferred Source

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು.

ಪರಿಹಾರ: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ದಾನ ಮಾಡಿ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಗುರುವಿನ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ:ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ: ಭಾನುವಾರದಂದು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಹುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಪರಿಹಾರ: 'ಓಂ ದ್ರಂ ದೃಂ ದ್ರೋಂ ಸಃ ಸುಕ್ರಾಯ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.

ಧನು ರಾಶಿ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪರಿಹಾರ: 'ಓಂ ಬ್ರಿಂ ಬೃಹಸ್ಪತೇ ನಮಃ' ಮಂತ್ರವನ್ನ 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರ್ಚ್ 2ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)   

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Planet Transit 2026Venus Transit In PiscesJupiter Direct in GeminiPlanet Transit March 2026Zodiac Predictions 2026

Trending News