ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಾಳವೀಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!!

Planet Transit 2026: ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ನೇರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಂತಹ ರಾಶಿಯವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು.
ಪರಿಹಾರ: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಗುರುವಿನ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಭಾನುವಾರದಂದು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಹುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಪರಿಹಾರ: 'ಓಂ ದ್ರಂ ದೃಂ ದ್ರೋಂ ಸಃ ಸುಕ್ರಾಯ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪರಿಹಾರ: 'ಓಂ ಬ್ರಿಂ ಬೃಹಸ್ಪತೇ ನಮಃ' ಮಂತ್ರವನ್ನ 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)