ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ..! ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ...!

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂತೋಷ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸುಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಗಳಾದ ವೃಷಭ ಅಥವಾ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ವೈವಾಹಿಕ ಸೌಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಲಾಭಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಮಯವಿದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಲಾಭಧನು ರಾಶಿಯ ಜಾತಕದ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ನೆಲೆಸಲಿದ್ದು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ನಿಂತ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಲಾಭಮಕರ ರಾಶಿಯ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಯೋಗವು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ!
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ