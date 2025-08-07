ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಂದೇ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

Malavya Rajayoga: ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಳವೀಯ ರಾಜ ಯೋಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಆ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾರು? ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಐದು ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳು:
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಐದು ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಳವೀಯ ರಾಜ ಯೋಗ. . ಅಂದರೆ, ಇದು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಯೋಗ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮಾಳವೀಯ ರಾಜ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಾಳವೀಯ ರಾಜ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ! ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ!
ಮಾಲವೀಯ ರಾಜ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ಮಾಳವೀಯ ರಾಜಯೋಗವು ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ಅಥವಾ ತುಲಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಲಗ್ನ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ, ಏಳನೇ ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಕಲೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಭೋಗಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಾಳವೀಯ ರಾಜಯೋಗವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾಳವೀಯ ರಾಜಯೋಗದ ಲಾಭಗಳು
೨೦೨೫ ಮಾಲವೀಯ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರಬಹುದು. ಕಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಬಹುದು.
ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬರದ ಹಣ ಅವರ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಗರಿಷ್ಠ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಖದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆದವರು! ದೈವ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಮಾಲವೀಯ ರಾಜಯೋಗವು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಿತನ್ನು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಮಾಲವೀಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾಲವೀಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಮಾಲವೀಯ ರಾಜಯೋಗವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. . ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಹಣವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
- ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಗರಿಷ್ಠ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. . ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾಳವೀಯ ರಾಜಯೋಗದ ಲಾಭಗಳು:
- ಶುಕ್ರನ ಈ ಮಾಲವೀಯ ರಾಜಯೋಗವು 2025 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇದು ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.
- ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಇಡುತ್ತೀರಾ? ದರಿದ್ರ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದಂತೆ
- ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಾಳವೀಯ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.