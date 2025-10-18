English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದೀಪಾವಳಿಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ 182 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳ ಅಸ್ತ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಲು.. ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಘಳಿಗೆಯಿದು ಎಚ್ಚರ

ದೀಪಾವಳಿಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ 182 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳ ಅಸ್ತ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಲು.. ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಘಳಿಗೆಯಿದು ಎಚ್ಚರ

Mangal Asta 2025 kannada: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 3 ರಾಶಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ 182 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳವು ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 18, 2025, 06:15 AM IST
    • ಮಂಗಳವು ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
    • ದೀಪಾವಳಿಯ ಮುಗಿದ 182 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ
    • ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು?

ದೀಪಾವಳಿಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ 182 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳ ಅಸ್ತ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಲು.. ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಘಳಿಗೆಯಿದು ಎಚ್ಚರ
Mangal Asta zodiac sign effect

Mangal Asta 2025 kannada: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಸಹೋದರತ್ವ, ಭೂಮಿ, ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ಭೀತ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 3 ರಾಶಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ 182 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳವು ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಮೇ 2, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳ ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವು ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 6:36 ಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇ 2, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30 ಕ್ಕೆ ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ

ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ: 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳನ ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 182 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನು ​​ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಭೂಮಿ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಅಸ್ತಮಿಸಿದಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ, ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ.

ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವ

ಮೇಷ: 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಸ್ವತಃ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅಸಹನೆ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: 
ಜೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಜ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಸ್ತಮಿಸಿದಾಗ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಂದನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಕೋಪ ಅಥವಾ ಆತುರದ ಕ್ರಮಗಳು ನಂತರ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು 'ಓಂ ಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಮ್ ಕ್ರಿಯಾಮ್ ಸಹ ಭೌಮಾಯ ನಮಃ' ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: 10ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತೆರೆಯುವುದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ : ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

