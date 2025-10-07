English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಂಗಳ ಗೋಚರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ..! ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ..!

Mangal Gochar 2025: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 18 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.  

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 7, 2025, 07:02 PM IST
  • ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ
  • ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಮಂಗಳ ಗೋಚರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ..! ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ..!

Mangal Gochar 2025: ಧನ್ತೇರಸ್ 2025ರ ನಂತರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗೋಚರವು ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನು ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ 18 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳನು ಈ ಗೋಚರದ ಮೂಲಕ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿ ಸಾಡೇಸಾತಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸಿಗುವುದು ಮುಕ್ತಿ !

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗೋಚರವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಬಡ್ತಿ, ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಉನ್ನತಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನು ಸ್ವಂತ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗೋಚರವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಲಗ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಗಮನವು ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ...!

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗೋಚರವು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಶುಭ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಗೋಚರವು ಮೀನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.ಈ ಮಂಗಳ ಗೋಚರವು ಧನ್ತೇರಸ್ ನಂತರದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಲಹೆಗೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

