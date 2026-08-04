/Mangala Gauri Vrat 2026: ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತದ ಮಹತ್ವ, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೇನು?

Mangla Gauri Vrat 2026: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಶಿವ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ತಿಂಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಸದ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಅಖಂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತವು ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತಗಳು ಆಚರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತದ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಮಂಗಳಕರ ರೂಪವೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ವ್ರತವನ್ನ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.
2026ರ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತದ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
* ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2026 (ಮಂಗಳವಾರ) – ಮೊದಲ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ
* ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2026 (ಮಂಗಳವಾರ) – ಎರಡನೇ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ
* ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026 (ಮಂಗಳವಾರ) – ಮೂರನೇ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ
* ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2026 (ಮಂಗಳವಾರ) – ನಾಲ್ಕನೇ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ
ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ದೇವಿ ಗೌರಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅಕ್ಷತೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಹಾಗೂ ನೈವೇದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಓದುವುದು ಹಾಗೂ ಆರತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
16 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ
ಮಂಗಳಗೌರಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ 16 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ 16 ಶೃಂಗಾರ, 16 ದೀಪಗಳು, 16 ವಿಧದ ಅರ್ಪಣೆಗಳು ಅಥವಾ 16 ಬಾರಿ ಆರತಿ ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆ ಹಲವೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ರತದ ವೇಳೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವವರು ದಿನವಿಡೀ ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ಫಲಾಹಾರ ಪಾಲಿಸುವುದು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು, ದೇವಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪೂಜೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಿ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ ಕಥೆಯ ಸಂದೇಶ
ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ ಕಥೆಯು ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಖಂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷೇಮ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತದ ಮಹತ್ವ
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತದ ಆಚರಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತದ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ಕಥೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)