  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆ.. ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ

ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆ.. ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ

Mangaladitya Rajayoga: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 16, 2026ರಂದು ಮಂಗಳ ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರುಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಕುಬೇರರು ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 11, 2025, 01:55 PM IST
  • ಗುರುವಿನ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳ ಯುತಿ
  • ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ
  • ಐದು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ

ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆ.. ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ

Mangaladitya Rajayoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಮಾಂಡರ್‌ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 16, 2026ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹ ಇದೇ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಂತಹ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿ: 
ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಬಲ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯುತಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: 
ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. 

ಧನು ರಾಶಿ: 
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲಿವೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ದುಡ್ಡು.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ

ಮಕರ ರಾಶಿ: 
ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ಹಣದ ಹರಿವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

