ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ... ವೃಷಭ ಸೇರಿ ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ; ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು

Kartika Amavasya: ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ನಂತರ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 07:59 ರಿಂದ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ನಂತರ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 09:10 ರಿಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗವು ನಂತರ ಶೋಭನ ಯೋಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಶಕುನಿ ಕರಣವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:44 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡರೆ, ನಂತರ ನಾಗಕರಣವು ಚಂದ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04:144 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಮಯ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05 ರಿಂದ 05:54 ರವರೆಗೆ, ವಿಜಯ ಮುಹೂರ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:53 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:35 ರವರೆಗೆ, ಅಮೃತ ಕಾಲ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:05 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:53, ನಿಶಿತ್ ಕಾಲ್ ರಾತ್ರಿ 11:40 ರಿಂದ 12:34 ರವರೆಗೆ, ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸಂಜೆ 05:26 ರಿಂದ 05:53 ರವರೆಗೆ
ಇಂದಿನ ಅಶುಭ ಸಮಯ
ರಾಹು ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ರಿಂದ 1:30 ರವರೆಗೆ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ 12:00 ರವರೆಗೆ, ಯಮಗಂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ರಿಂದ 9:00 ರವರೆಗೆ,
ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ದಿನ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.. ಈ ಬಾರಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು, ಚಂದ್ರನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸೂರ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಎರಡನ್ನೂ ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ, ಕೆಲಸದ ದಿನಚರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಮಂಗಳವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬುಧವು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಮಿಥುನ: ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಐದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಪನಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಬರಹಗಾರರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಚಂದ್ರನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನವೀಕರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸಲು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮರುಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಸಮಯ.
ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ಉನ್ನತ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು, ಕಲಿಸಲು, ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಹಯೋಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಮಂಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
ಮಕರ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶಿಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇದು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಮಯ. ಬುಧವು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ತುಲಾ: ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತುಲಾ ಸಮತೋಲನ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಜನರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾನೂನು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.