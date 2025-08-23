English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏನೇ ಶುಭಕಾರ್ಯ ಇದ್ದರೂ... ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವುದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವವಿದು

mango leaf toran benefits in kannada: ದೀಪಾವಳಿ, ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಬ್ಬವಾದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 23, 2025, 06:19 AM IST
    • ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ
    • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ
    • ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಏನೇ ಶುಭಕಾರ್ಯ ಇದ್ದರೂ... ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವುದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವವಿದು

mango leaf toran benefits in kannada: ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಗೋಡೆಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ, ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಬ್ಬವಾದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ! ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ... ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

'ತೋರಣ' ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳ ನಂತರ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ವಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇತುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಆಚರಣೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇವು ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದೈವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಿಂದಾಗೆ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಯು ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಶುರು! ರಾಜವೈಭೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!

ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಲಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು 'ಸ್ಥಳಪುಷ್ಪ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದ ಹೊರತಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಪರಿಮಳದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

