ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆಶಿರ್ವಾದ ಇದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಯಲ್ಲ! ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯಾದ್ರೂ ಸಂಸಾರ ಮುರಿದು ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

astrology: ಮದುವೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಸಹ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕವು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೌದು ಕೆಲವು ನಿಶ್ಚಿತ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದವರು.. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
4, 13, 22, 31 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಆಪ್ತತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
