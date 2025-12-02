English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆಶಿರ್ವಾದ ಇದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಯಲ್ಲ! ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯಾದ್ರೂ ಸಂಸಾರ ಮುರಿದು ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆಶಿರ್ವಾದ ಇದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಯಲ್ಲ! ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯಾದ್ರೂ ಸಂಸಾರ ಮುರಿದು ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

marriage Dates according to astrology: ಮದುವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ... ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದುವೆಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಶ್ಚಿತ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ.. ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.. ಆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 2, 2025, 02:27 PM IST
  • ಮದುವೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು
  • ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ

Trending Photos

2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಧನಕಾರಕನಿಂದ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣವೋ ಹಣ
camera icon6
Shukra Gochar
2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಧನಕಾರಕನಿಂದ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣವೋ ಹಣ
ಪಿಎಫ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ :ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ
camera icon8
EPFO
ಪಿಎಫ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ :ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ
50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Chaturgrahi yoga
50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್
camera icon6
EPS-95 Pension Hike
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆಶಿರ್ವಾದ ಇದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಯಲ್ಲ! ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯಾದ್ರೂ ಸಂಸಾರ ಮುರಿದು ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

astrology: ಮದುವೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಸಹ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕವು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೌದು ಕೆಲವು ನಿಶ್ಚಿತ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದವರು.. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀನ್‌ನಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ: ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೂಡ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಾಡು

4, 13, 22, 31 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಆಪ್ತತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

4, 13, 22, 31 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಆಪ್ತತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀನ್‌ನಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ: ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೂಡ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಾಡು

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

how to check two marriages in astrologywill I get married in 2024how do I know when will I get married by date of birthwhat is the right time for marriage according to astrology

Trending News