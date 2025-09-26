English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Astro Tips: ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ, ದಾರಿದ್ರ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಸಿರಿತನವೋ.. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!

Astro Tips: ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ದವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 26, 2025, 04:42 PM IST
  • ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳೂ ಸಮಾನ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇಂತಹವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

Astro Tips: ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ, ದಾರಿದ್ರ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಸಿರಿತನವೋ.. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!

Astro Tips: ಮಾನವನ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಆಕಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ತೋರುಬೆರಳು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇತರರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಬೆರಳು ಪಕ್ಕದ ಬೆರಳಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದೃಷ್ಟವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅದೇ ವೇಳೆ, ತೋರುಬೆರಳು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಬೆರಳು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ, ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಸಿಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.

ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳೂ ಸಮಾನ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದ್ಯಮಿ ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅವಕಾಶ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.
 

