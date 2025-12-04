ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಪ್ರವೇಶ: ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದು ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ; ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುತ್ತೆ

Mars transit lucky sign: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶೌರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ. ಮಂಗಳನ ಪಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ ಇನ್ನೇನು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೭ ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೊದಲ ಪಾದವನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೨, ೨೦೨೫ ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೭:೧೩ ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೨ ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಈ ಪಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಈ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ವ್ಯಾಯಾಮವು ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
