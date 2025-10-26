Mars transit: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:23 ಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 18 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳನು ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯು ಧೈರ್ಯ, ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ, ಇದು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖ 4ನೇ ಪಾದ, ಅನುಷ ಮತ್ತು ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುವುದರಿಂದ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು "ಮಹಾರಾಜ ಯೋಗ" ದಂತಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳನ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಶಿಗಳಾದ ಮೇಷ (ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತಿಗೈ 1-2 ಪಾದ) ಮತ್ತು ಸಿಂಹ (ಮಹಾಂ, ಪೂರಂ, ಉತ್ತರಂ) ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವಿಶಾಖ (ವೃಶ್ಚಿಕ):
ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಗದು ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನುಷ (ವೃಶ್ಚಿಕ):
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (ವೃಶ್ಚಿಕ):
ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ (ಮೇಷ):
ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಭರಣಿ (ಮೇಷ):
ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ತೀರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಂ (ಸಿಂಹ):
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ/ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸು : ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು 2ನೇ, 5ನೇ ಮತ್ತು 11ನೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃತ್ತಿ : ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಆರೋಗ್ಯ : ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮುಖ್ಯ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿ/ರಾಗುವಿನ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.
ಪರಿಹಾರಗಳು
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಕಾರಕನ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ.
ಮಂತ್ರ : "ಓಂ ಅಂಜರ್ಕಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.
ದಾನ : ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ 2025 ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)