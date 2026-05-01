Today Horoscope : ಶುಭೋದಯ.. ಮಾತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಲವಾರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಧನ ಲಾಭ, ದೈವಿಕ ದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದು ನೀವು ಹಲವಾರು ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಿ.. ಬನ್ನಿ ಇಂದಿನ 12 ರಾಶಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ..
Daily Horoscope : ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿರುವ ಈ ಶುಕ್ರವಾರವು ಹಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ದೈವಿಕ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದೀರಿ.
ಮೇಷ (Aries) : ಇಂದು ತಾಳ್ಮೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರ. ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆಯಿರಲಿ. ಉದ್ಯೋಗದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವಿರಿ.
ವೃಷಭ (Taurus) : ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಬೇಡ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ (Gemini) : ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳು ತೀರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಶಸ್ತ ದಿನ. ದಾನ-ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer) : ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಏರಿಕೆಯ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ (Leo) : ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ದ್ವಂದ್ವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಡವಬೇಡಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ದೈವದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗವಿದ್ದು, ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ (Virgo) : ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಧೃತಿಗೆಡಬೇಡಿ. ಸಾಲದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿದೆ.
ತುಲಾ (Libra) : ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸುಖದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸಲೀಸಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಕಾದಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio) : ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳವಾಗಲಿದೆ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಧನು (Sagittarius) : ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೈವಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ (Capricorn) : ಇಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಲಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಕ್ಷೇಮ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕುಂಭ (Aquarius) : ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವಿರಿ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಭರಣ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಿದೆ.
ಮೀನ (Pisces) : ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಅಧಿಕವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ, ಮಿತವ್ಯಯ ಇರಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ.