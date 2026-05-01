Guru Aditya Yoga : ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ (ಗುರು) ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ 'ಗುರು-ಆದಿತ್ಯ' ಎಂಬ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಯೋಗವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.
May lucky zodiac signs : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನು ಆತ್ಮದ ಕಾರಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಗುರುವು ಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಮೇ 2026ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೂ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ : ಈ ಸಂಯೋಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಆಡಳಿತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಕಾಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಳಪು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ದೇವಗುರು ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಕೈಹಾಕಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗವಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನಸಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರಲಿವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗುರು-ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓದುಗರು ಇದನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.