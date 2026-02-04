English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
snake in dream : ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..?   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 4, 2026, 05:44 PM IST
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನರ್ಥ.. ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಸ್ವಪ್ನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

snake in dream: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸಹಜ. ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಮರೆತರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಮತ್ತು.. ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಈಗ ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ...

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನುಭವ. ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾವು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಶತ್ರುಗಳ ಭಯ..
ಒಂದು ಹಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಅಂದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ.. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತು ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಲಸರ್ಪ ದೋಷ ಇದ್ದಾಗ ಹಾವುಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ.. ಆ ದೋಷವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಕು.

ಈಗ, ನೀವು ಮರ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೆದರಿದಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ದಮನಿತ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.

ಹಾವು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಹಂತವೊಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಕಪ್ಪು ಹಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಿಳಿ ಹಾವು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಇದರರ್ಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ. ಚಿನ್ನ/ಹಳದಿ ಹಾವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಹಾವು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡರೆ, ಮರುದಿನ ನೀವು ಶಿವ ಅಥವಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

 

