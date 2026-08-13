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ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಅಪರೂಪದ ಬುಧ-ಗುರು ಗ್ರಹ ಪರಿಣಾಮ.. ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಭಾರೀ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಸಂಯೋಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಸ್ಪರ 0 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 13, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:49 PM IST
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಅಪರೂಪದ ಬುಧ-ಗುರು ಗ್ರಹ ಪರಿಣಾಮ.. ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಭಾರೀ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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