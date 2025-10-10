English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೀಪಾವಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ: ಹೊಳೆಯಲಿದೆ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ, ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ

Budh Gochar After Diwali Effect: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಾದ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಕಳೆದು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು,ಕೀರ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 10, 2025, 07:12 AM IST
  • ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ
  • ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಿಷ ಈ ಔಷಧ! ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದು...
camera icon6
Snake Bite
ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಿಷ ಈ ಔಷಧ! ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದು...
ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
camera icon9
Weird habits of Bollywood celebrities
ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
ಹಾವುಗಳ ಬದ್ದ ವೈರಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು..! ನಿಮ್ಮ‌ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು
camera icon6
Snake Plants
ಹಾವುಗಳ ಬದ್ದ ವೈರಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು..! ನಿಮ್ಮ‌ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು
ದೀಪಾವಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ: ಹೊಳೆಯಲಿದೆ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ, ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ

Budh Mahadasha 2025: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪರ್ವಕಾಲ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಬುಧ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾನೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶ: 
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿ, ತರ್ಕ, ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಮಾತಿನ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಬುಧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2025ರಂದು ಮಂಗಳನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮಹಾದಶ, ಭುಕ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ವಜ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ... 

ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಯಾವರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ: 
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿರುವ ಬುಧ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಹೊನಲನ್ನು ಹರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನವೇ ವಿಶೇಷ ಧನ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆ: ಕರ್ಮಫಲದಾತನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹರಸಿ ಬರಲಿವೆ. ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಬುಧ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಂಡಿರದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 62 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಬಲ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ, ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು, ರಾಜವೈಭೋಗ

ಮೀನ ರಾಶಿ: 
ದೀಪಾವಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬುಧ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತಿಳಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Budh GocharBudh MahadashaMercury TransitBudh BhuktiDeepavali horoscope

Trending News