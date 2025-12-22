English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿವೆ ಸಂಕಷ್ಟ..!

ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿವೆ ಸಂಕಷ್ಟ..!

2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ರಾಕ್ಷಸ ಗ್ರಹದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 22, 2025, 05:07 PM IST
  • ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು
  • ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು
  • ಬುಧ ಗ್ರಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿವೆ ಸಂಕಷ್ಟ..!

Budh Nakshatra Parivartan: ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ರಾಕ್ಷಸ ಗ್ರಹ ಕೇತುವಿನ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 7ರಂದು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಗ್ರಹ ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ... 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ; ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನ ಕಾಡಬಹುದು; ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ... ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಕಾಗ್ರತೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಕ್ಷಸ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು; ಸಂಘರ್ಷದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಾರೆ; ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಿಂತ ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ರಹಗತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ..

ಬುಧ ಗ್ರಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

* ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. 
* ಹಸುವಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು. 
* ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು
* ಗಣೇಶನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

