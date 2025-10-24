English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ..!

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಶಿಯವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 24, 2025, 04:16 PM IST
  • ಅ.24ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ
  • ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಯೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
  • ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ

Mercury Transit in Scorpio: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮನಸ್ಸು, ಸಂವಹನ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.39ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 23) ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿಯಿಂದ 2027 ರ ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಇದು!

ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಆಳುವ ಮಂಗಳ, ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಈ ಆಳವಾದ ಮಂಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಯೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಗೌರವ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಲಗ್ನ, ಎರಡನೇ, ಐದನೇ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರಿ

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿರಿ. ಇದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಸಮಯ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

