Minister D sudhakar: ಹಾಲಿ ಸಚಿವ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು,ಅವರು ಉದ್ಯಮಲೋಕದಿಂದ ರಾಜಕೀಯದವರೆಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Minister D sudhakar: ಹಾಲಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಅವರಿಗೆ 65ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಫಲಕಾರಿ ಆಗದೆ ಇಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ನಂತರ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 28, 1961ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇವರು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ದಶರತಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಂಚನ್ಮಾಲ ದಂಪತಿಯ ಮೂರನೇ ಪುತ್ರ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ನಂತರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಶರತಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಅಬಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. "ಸೆವೆನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಹೆಸರಿನ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಕಸ್ಸ್ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು.
ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಂಟು ಇದೆ ಅವರ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜಯಣ್ಣ ಅವರು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು ಇದೆ, 2004 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಸವರಾಕ್ ಮಂಡಿಮರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಶಾಸಕರಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿದರು. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕಾರಣ ಇವರು ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದರು.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿಅವಿನಾಭ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸುಧಾಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಮಾಪ್ತರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಕಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹರ್ಷಿಣಿ ಪುತ್ರ ಸುಹಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ.ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.